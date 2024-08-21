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12:52, 21 августа 2024Бывший СССР

В Киргизии предложили создать центр подготовки к миграции в Россию

Депутат парламента Киргизии предложил создать центр подготовки к миграции в РФ

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Киргизии предложили создать миграционный центр для граждан, выезжающих из страны в Россию. С соответствующей инициативой выступил депутат парламента республики Нурланбек Азыгалиев, передает агентство Kabar.

Предполагается, что в этом центре будут готовить жителей Киргизии к миграции в Россию. В том числе им будут предоставлять необходимую информацию для ознакомления с процедурными аспектами и требованиями миграционного законодательства РФ.

Ранее в Киргизии раскритиковали внесенные в Госдуму проекты, запрещающие мигрантам работать в медицинской и образовательной сферах в России. В Бишкеке выразили надежду, что ограничения не будут касаться граждан республики.

На ограничение труда мигрантов в России также отреагировали в Таджикистане. В Душанбе сообщили о дипломатическом диалоге с регионами РФ, в которых были введены соответствующие ограничения.

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      Екатерина Грищенко
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