В «мумиях инопланетян» из Перу нашли похожие на телефоны металлические объекты

Журналист Муассан рассказал о пластинах из металла в «мумиях пришельцев» из Перу

Скандальный журналист и уфолог из Мексики выступил с новыми заявлениями о странных мумиях, которых он считает пришельцами. Об этом пишет Daily Mirror.

В сентябре 2023 года журналист Хайме Мауссан представил публике останки «инопланетян». Он утверждал, что якобы найденные в пустыне в Перу мумифицированные останки принадлежат представителям внеземных цивилизаций. Мауссан даже выступал с презентацией своих гипотез в Конгрессе США. Он рассказывал, что ДНК мумий якобы на 30 процентов отличается от человеческой. Однако позже судебно-медицинская экспертиза прокуратуры Перу обнаружила в мумиях кости животных и человека.

Несмотря на это, Мауссан продолжает настаивать на том, что это не куклы, а настоящие пришельцы. Уфолог недавно рассказал, что в грудную клетку предполагаемых инопланетян были имплантированы объекты, похожие на мобильные телефоны. По его словам, это металлические пластины из осмия, редкого токсичного металла, который используют в космической отрасли. «Я считаю, что это устройство для связи. Я не знаю, как оно работает, но экспертам придется поработать, чтобы понять, почему эти устройства были помещены внутрь тела», — сказал Муассан.

Муассан считает, что элементы из осмия говорят против утверждений о том, что мумии-подделка.

«Если вы собираетесь создать такую ​​мистификацию, вы станете помещать внутрь очень редкий металл?» — задался риторическим вопросом уфолог.

Ранее глава Минкульта Перу Лесли Уртеага указала, что показанные Мауссаном объекты известны с 2016 года и ни одна научная организация Перу не подтвердила, что они имеют внеземное происхождение. Более того, по ее словам, фигуры составлены из костей доколумбовской эпохи, так что возникает вопрос о законности их вывоза из страны.