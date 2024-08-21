В ЦИК рассказали о режиме проведения выборов губернатора Курской области

Зампред ЦИК Булаев: выборы губернатора Курской области пройдут в штатном режиме

Выборы губернатора Курской области переноситься не будут и пройдут в штатном режиме. Об этом рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев на заседании, трансляция которого велась на сайте федерального органа.

21 августа Центризбирком решил отложить голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в семи муниципалитетах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.

Как объяснил Булаев, речь идет только о муниципальных выборах. «Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», — сказал он.