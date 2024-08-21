Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 21 августа 2024Россия

В ЦИК рассказали о режиме проведения выборов губернатора Курской области

Зампред ЦИК Булаев: выборы губернатора Курской области пройдут в штатном режиме

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Выборы губернатора Курской области переноситься не будут и пройдут в штатном режиме. Об этом рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев на заседании, трансляция которого велась на сайте федерального органа.

21 августа Центризбирком решил отложить голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в семи муниципалитетах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгов.

Как объяснил Булаев, речь идет только о муниципальных выборах. «Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», — сказал он.

ЖЗЛ
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости

Раскрыта причина смерти бойца «Ахмата» в отделе полиции российского города

Россию наводнили поддельные автозапчасти

Выстреливший в российском тире в отца подросток попал на видео

Роскошная яхта с туристами затонула за две минуты у побережья Сицилии

Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

Офицер ВСУ в отставке предрек разгром украинской армии в Курской области

Бывшего главу крупнейшего в России производителя конопли заочно арестовали

На юге Украины произошел взрыв на энергообъекте

Россиянам стало сложнее получить шенген в одну популярную страну Европы

В ЦИК рассказали о режиме проведения выборов губернатора Курской области

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше