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16:52, 21 августа 2024Спорт

В WADA допустили возможность оспорить решение по допинг-делу первой ракетки мира Синнера

WADA: рассмотрим решение оправдать Синнера после двух положительных допинг-проб

Фото: Sam Greene / The Cincinnati Enquirer / USA TODAY Sports / Reuters

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сделали заявление относительно положительных допинг-проб первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Комментарий организации приводит ТАСС.

В WADA допустили возможность оспорить решение по этому делу. «Как и в других случаях, мы внимательно рассмотрим это решение и оставляем за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), если это необходимо», — заявили в организации.

Ранее стало известно, что Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в пробе, взятой через восемь дней. Синнер объяснил, что вещество попало в его организм от члена команды, который обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

Независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) заявил, что спортсмен не несет никакой вины за случившееся. Результаты Синнера и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где игрок сдал положительный тест, были аннулированы.

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      Дарья Коршунова
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