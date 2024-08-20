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18:13, 20 августа 2024Спорт

Первая ракетка мира Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб

Теннисист Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб

Фото: Sam Greene / The Cincinnati Enquirer / USA TODAY Sports / Reuters

Первая ракета мира итальянец Янник Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В ITIA рассказали, что проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в пробе, взятой через восемь дней. Синнер объяснил, что вещество попало в его организм от члена команды, который обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

Независимый трибунал ITIA заявил, что спортсмен не несет никакой вины за случившееся. С решением согласилась Теннисная антидопинговая программа (TADP). Результаты Синнера и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где игрок сдал положительный тест, были аннулированы.

Синнер является первой ракеткой мира с июня 2024 года. В текущем сезоне он стал победителем Australian Open, в решающем матче обыграв россиянина Даниила Медведева. Всего на его счету 13 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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      Анастасия Борисова
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