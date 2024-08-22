В Госдуме отреагировали на создание бронетанковой бригады НАТО близ границы России

Депутат Чепа: Россия расценивает как угрозу бронетанковую бригаду НАТО у границы

Конечно, Россия расценивает создание бронетанковой бригады НАТО вблизи границы как угрозу, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своей реакцией он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Финляндия после вступления в НАТО значительно увеличила расходы на вооружение, и это обязательно скажется как на экономике страны, так и на напряженности отношений между нашими странами», — высказался депутат.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что НАТО развернет бронетанковую бригаду численностью от четырех до пяти тысяч человек в финском городе Миккели близ российской границы.

До этого стало известно, что Финляндия стала производить в пять раз больше снарядов после начала украинского конфликта. Также в стране заявили о готовности поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

