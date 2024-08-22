Двукратный олимпийский чемпион оценил подаренные сменившим гражданство борцам квартиры

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил то, что министр спорта Чечни Ахмат Кадыров подарил квартиры борцам вольного стиля Разамбеку Жамалову и Исламу Дудаеву, выступившим на Играх 2024 года в Париже в составе других сборных. Его слова приводит РИА Новости.
Васильев заявил, что эти спортсмены выступали под другим флагом и защищали честь других стран. «Пусть эти страны их и награждают, это было бы справедливо. А мы-то почему должны их поощрять?» — задался вопросом чемпион.
Жамалов сменил спортивное гражданство в феврале 2024 года. На Олимпийских играх в Париже он выступал за сборную Узбекистана и завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.
Дудаев на Играх-2024 победил в схватке за бронзу в весовой категории до 65 килограммов уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию. Дудаев родился в Чечне, с 2021 года выступает за Албанию.