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20:39, 22 августа 2024Спорт

Двукратный олимпийский чемпион оценил подаренные сменившим гражданство борцам квартиры

Чемпион Васильев выступил против дарения квартир сменившим гражданство борцам

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил то, что министр спорта Чечни Ахмат Кадыров подарил квартиры борцам вольного стиля Разамбеку Жамалову и Исламу Дудаеву, выступившим на Играх 2024 года в Париже в составе других сборных. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев заявил, что эти спортсмены выступали под другим флагом и защищали честь других стран. «Пусть эти страны их и награждают, это было бы справедливо. А мы-то почему должны их поощрять?» — задался вопросом чемпион.

Жамалов сменил спортивное гражданство в феврале 2024 года. На Олимпийских играх в Париже он выступал за сборную Узбекистана и завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.

Дудаев на Играх-2024 победил в схватке за бронзу в весовой категории до 65 килограммов уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию. Дудаев родился в Чечне, с 2021 года выступает за Албанию.

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      Анастасия Борисова
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