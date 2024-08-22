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16:03, 22 августа 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады уличил Киев в попытках дезинформировать Москву

Экс-депутат Рады Килинкаров: Киев дезинформирует Москву, говоря о переговорах

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Киев пытается дезинформировать Москву, говоря о возможности проведениях переговоров. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

«Я не исключаю, что они опять начнут прокачивать тему переговоров, а параллельно готовить очередную провокацию на каком-то другом направлении», — объяснил Килинкаров.

При этом экс-парламентарий отметил, что после вторжения украинских военных на территорию Курской области и во время их нахождения в российском регионе мирные переговоры невозможны.

14 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о долгосрочной паузе, которую Украина поставила на тему мирных переговоров с Россией атакой на Курскую область. Позднее официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова уточнила, что попытка вторгнуться на территорию России «априори аннулирует возможность переговоров».

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      Екатерина Грищенко
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