Экс-депутат Рады уличил Киев в попытках дезинформировать Москву

Экс-депутат Рады Килинкаров: Киев дезинформирует Москву, говоря о переговорах

Киев пытается дезинформировать Москву, говоря о возможности проведениях переговоров. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

«Я не исключаю, что они опять начнут прокачивать тему переговоров, а параллельно готовить очередную провокацию на каком-то другом направлении», — объяснил Килинкаров.

При этом экс-парламентарий отметил, что после вторжения украинских военных на территорию Курской области и во время их нахождения в российском регионе мирные переговоры невозможны.

14 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о долгосрочной паузе, которую Украина поставила на тему мирных переговоров с Россией атакой на Курскую область. Позднее официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова уточнила, что попытка вторгнуться на территорию России «априори аннулирует возможность переговоров».