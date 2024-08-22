Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста до 22 ноября

Пять фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловали продление срока ареста до 22 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Источник сообщил, что в суд поступили жалобы защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей Алишеру Касимову, Исроилу Исломову, Диловару Исломову и Аминчону Исломову на срок до 22 ноября. До этого продление срока ареста обжаловал Мухаммадсобир Файзов — предполагаемый исполнитель теракта.

16 августа Басманный районный суд Москвы оставил под стражей исполнителей теракта в «Крокусе» до 22 ноября. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее защита Файзова просила суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения.