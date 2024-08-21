Исполнитель теракта в «Крокусе» снова обжаловал продление ареста

Исполнитель теракта в «Крокусе» Файзов снова обжаловал продление ареста

Адвокат исполнителя теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловал продление его ареста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Суд зарегистрировал жалобу террориста. Дата ее рассмотрения пока неизвестна.

16 августа Басманный районный суд столицы оставил под стражей исполнителей теракта в «Крокусе» до 22 ноября. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее защита Файзова уже просила суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения.