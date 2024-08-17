Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из СИЗО

Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» Файзова попросил отпустить его из СИЗО

Адвокат обвиняемого в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил суд отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Об этом сообщает ознакомившийся с апелляционной жалобой по уголовному делу на арест ТАСС.

Согласно документу, правозащитник отметил, что после теракта 19-летний Файзов передвигается на инвалидной коляске и нуждается в лечении. По его словам, явка мужчины к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения.

«Ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, адвокат просит постановление Басманного районного суда Москвы от 16 мая 2024 года о продлении в отношении Файзова меры пресечения в виде заключения под стражу отменить, избрать Файзову иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», — говорится в апелляции.

В свою очередь, рассматривавший апелляцию на продление ареста Файзову Мосгорсуд не нашел медицинских противопоказаний для содержания его в СИЗО.

Ранее в августе Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

22 марта перед концертом группы «Пикник» вооруженные огнестрельным оружием мужчины напали на «Крокус Сити Холл». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.