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11:52, 22 августа 2024Спорт

Кварацхелия стал отцом

Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия стал отцом

Фото: Heiko Becker / Reuters

Футболист сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия стал отцом. Об этом полузащитник сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Самый счастливый день в моей жизни. 21.08.24. Дамиан Кварацхелия», — написал он под фотографией новорожденного.

В 2024 году сборная Грузии впервые принимала участие в чемпионате Европы. Кварацхелия вместе с командой вышел в 1/8 финала, где Грузия уступила Испании. Полузащитник провел на турнире все четыре матча и отметился одним забитым мячом.

Кварацхелия играл в России с 2019 по 2022 год. Сначала он выступал за московский «Локомотив», с которым стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны, затем — за казанский «Рубин». После этого хавбек стал игроком «Динамо» Батуми, откуда перешел в «Наполи».

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      Дарья Коршунова
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