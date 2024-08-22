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12:48, 22 августа 2024Спорт

Отрекшийся от России экс-боец UFC попал в аварию в Дагестане

Отрекшийся от России экс-боец UFC Мухаммад Мокаев попал в аварию в Дагестане

Кадр: Telegram-канал Mash

Британский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мухаммад Мокаев попал в аварию недалеко от дагестанского города Хасавюрт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, спортсмен ехал вместе с другом к семье, когда его автомобиль Mercedes-Benz AMG A35 улетел в кювет из-за столкновения. После ДТП очевидцы вытащили Мокаева из салона разбитой машины.

В апреле 2023-го Мокаев отрекся от России и обратился к руководству UFC с просьбой не указывать страну местом его рождения. «Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте просто Дагестан в мой следующий выход», — заявил он, объяснив это желание тем, что ему не понравились протесты москвичей против строительства мечети.

В возрасте 12 лет Мокаев с отцом эмигрировали из дагестанского города Буйнакск в Великобританию. На его счету 13 поединков по правилам смешанных единоборств (MMA), в которых он одержал 13 побед. Один бой с его участием признан несостоявшимся.

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      Дарья Коршунова
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