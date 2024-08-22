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18:33, 22 августа 2024Спорт

Раскрыт секрет тренировок Майкла Фелпса

Фото: Maxim Thore / Globallookpress.com

Фитнес-блогер Уилл Теннисон раскрыл секрет тренировок американского пловца, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. Об этом сообщает Men Today.

Теннисон рассказал, что Фелпс проплывал баттерфляем, кролем, брасом и на спине четыре 25-метровых бассейна в спокойном темпе, а затем тот же сет в быстром темпе. После этого спортсмен съедал пасту с томатным соусом, сэндвичи с томатами, сыром и яйцами и выпивал два энергетических напитка.

Далее пловец отправлялся в зал, где выполнял подтягивания, подъем ног в висе на турнике, отжимания на гимнастических кольцах. Заканчивал тренировку Фелпс прыжками в высоту с места.

Ранее блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Блогер рекомендовал провести комплексную тренировку, которая состоит из четырех суперсетов и 10 различных упражнений.

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      Анастасия Борисова
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