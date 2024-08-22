Российские баскетболисты отменили матч с оказавшимся поддельным соперником

Сборная России по баскетболу отказалась от матча с Колумбией на Кубке Дружбы

Сборная России по баскетболу отказалась от матча с национальной командой Колумбии на Кубке Дружбы в Перми. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Организаторы Кубка Дружбы заявили, что сборная Колумбии сыграет с молодежной командой «Парма». Сборная России встретится с командой Венесуэлы.

Ранее в Колумбии опровергли участие национальной сборной в Кубке Дружбы. В федерации отметили, что не получали от России приглашения на турнир и не давали формального разрешения представлять там страну ни какому-либо клубу, ни какой-либо школе. При этом Российская федерация баскетбола заявила, что матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами.

Накануне команда, названная сборной Колумбии, уступила на Кубке Дружбы местной «Парме». Встреча завершилась с разгромным счетом 155:53 в пользу хозяев.