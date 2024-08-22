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17:53, 22 августа 2024Спорт

Сын Кадырова подарил квартиры выступившим на Олимпиаде в составе других сборных борцам

Сын Кадырова подарил квартиры выступившим на Олимпиаде борцам Жамалову и Дудаеву
Ислам Дудаев

Ислам Дудаев. Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Министр спорта Чечни Ахмат Кадыров подарил квартиры выступившим на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе других сборных борцам вольного стиля Разамбеку Жамалову и Исламу Дудаеву. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Квартиры были выделены региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Также Жамалов получил десять миллионов рублей, так как стал олимпийским чемпионом. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова поздравил спортсменов с блестящими выступлениями на Играх.

Жамалов сменил спортивное гражданство в феврале 2024 года. На Олимпийских играх в Париже он выступал за сборную Узбекистана и завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов.

Дудаев на Играх-2024 победил в схватке за бронзу в весовой категории до 65 килограммов уроженца Нальчика Исмаила Мусукаева, который представляет Венгрию. Дудаев родился в Чечне, с 2021 года выступает за Албанию.

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      Анастасия Борисова
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