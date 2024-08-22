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14:38, 22 августа 2024Наука и техника

Вероятность разрушения российских спутников снизят

РКЦ «Прогресс» снизит вероятность разрушения спутников на орбите

Фото: Roscosmos / Reuters

Ракетно-космический центр «Прогресс» (РКЦ, входит в «Роскосмос») ведет работы, нацеленные на снижение вероятности разрушения спутников на орбите. Об этом глава центра Дмитрий Баранов рассказал в интервью порталу «Pro Космос».

«Да, такие работы [по снижению вероятности разрушения спутников] ведутся», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В июне Космическое командование Вооруженных сил США заявило о разрушении спутника «Ресурс-П» №1 на околоземной орбите. По словам Баранова, к моменту разрушения спутник, который вывели из эксплуатации в 2022 году, находился в неконтролируемом полете.

19 июня «Роскосмос» сообщил, что спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 принят в эксплуатацию. Баранов отметил, что аппарат работает без замечаний.

Аппараты серии «Ресурс-П» предназначены для гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли. Срок активности спутников на орбите составляет пять лет.

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      Даниил Иринин
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