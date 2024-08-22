Военные раскрыли дальность «Тосочки»

Командир «Тосочки» рассказал о стрельбе на 15 километров

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» позволяет поражать цели на расстоянии 15 километров. Дальность стрельбы раскрыл командир ТОС-2 Даниил с позывным Банщик в беседе с «Известиями».

Военный отметил, что в «Тосочке» используются снаряды повышенного могущества и дальности. «Это принципиально важно, так как увеличение порохового заряда ракет ведет к уменьшению боевой части. Но нашим конструкторам удалось доработать и двигательные пороховые смеси, и состав боевой части. Мы стреляли максимум на 15 километров», — сказал Даниил.

Он подчеркнул, что дальность стрельбы ТОС-1А «Солнцепек» составляет всего шесть километров, поэтому машине необходимо подходить ближе к линии соприкосновения.

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Ранее в августе стало известно, что Минобороны заключило контракт с «Уралвагонзаводом» на поставку танков Т-90М с комплексами активной защиты и модернизированных боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» БМ-2М.

В июле наводчик-оператор ТОС-1А рассказал, что экипаж может навести «Солнцепек» на цель в течение минуты после получения данных для стрельбы.