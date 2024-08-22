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09:57, 22 августа 2024Бывший СССР

Захарова назвала правовым произволом усложнение Латвией продления ВНЖ россиянам

Захарова: Москва ответит на усложнение Латвией процедуры продления ВНЖ россиянам

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Усложнение Латвией продления вида на жительство (ВНЖ) для россиян — правовой произвол, в ответ на это Москва примет жесткие меры асимметричного характера. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, осуществленные российской стороной шаги на экономическом направлении уже ощутимо ударили по бюджетным поступлениям Латвии. Она добавила, что на творящийся в прибалтийской республике правовой произвол Россия будет принимать асимметричные меры.

Ранее стало известно, что Латвия ужесточит правила продления ВНЖ для ряда россиян. Гражданам России в республике начали приходить письма с требованием предоставить в миграционные органы сертификаты о владении латышским языком на уровне А2, а также анкеты об отношении к специальной военной операции и Крыму.

До этого наемников из Грузии и Латвии заочно осудили в России за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины. Они объявлены в международный розыск.

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      Илья Таксюр
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