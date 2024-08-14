«Известия»: Латвия лишит часть россиян ВНЖ к ноябрю 2025 года

Рига лишит часть россиян вида на жительство (ВНЖ) к ноябрю 2025 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на письма из миграционных органов, поступивших гражданам России, живущим в Латвии.

Как отметило издание, Латвия ужесточит правила продления ВНЖ для ряда россиян. Гражданам РФ начали приходить письма с требованием предоставить в миграционные органы сертификаты о владении латышским языком на уровне А2, а также анкеты об отношении к специальной военной операции (СВО) и Крыму. Документы нужно подать в срок до 30 июня 2025 года. Те, кому требуется пересдача языкового теста, могут сделать это до 31 октября следующего года.

При этом к ноябрю следующего года ВНЖ не выполнивших предписания будут аннулированы, говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы. Запрет действует в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии, даже если у них есть шенгенские визы, выданные другими государствами. Под исключение попадают дальнобойщики, дипломаты, члены их семей и люди, въезжающие в прибалтийские страны по гуманитарным причинам.