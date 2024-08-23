Ехавший на Украину россиянин попался полиции пьяным и сел на 15 лет за госизмену

Суд дал 15 лет за госизмену жителю Сыктывкара, работавшему с украинским легионом

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Сыктывкара Никиту Игушева, который связался с украинским легионом «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России) и выполнял его поручения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина признан виновным в госизмене, подготовке диверсии и участии в деятельности террористической организации. Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

Игушев выступал противником специальной военной операции. В августе 2023 года он вступил в переписку с представителем террористической организации, который отправил сыктывкарцу анкету на вступление и задание прислать данные об объекте связи для совершения диверсии. Игушев в октябре того же года определил уязвимые места для нападения в Сыктывкаре, произвел фото-и видеосъемку, подготовил схемы проникновения на территорию объекта связи и отправил куратору.

После выполнения задания Игушев присягнул на верность легиону, ему на счет были отправлены три тысячи рублей в качестве вознаграждения за собранные сведения для диверсии. После этого сыктывкарец переслал фотографию своего паспорта для подготовки документов, необходимых для оформления его проживания на Украине. Вместе с куратором Игушев согласовал маршрут выезда из России, приобрел билеты на поезд до Белгорода, куда прибыл 30 ноября. Там он должен был встретиться с проводником для перехода государственной границы. Однако сыктывкарец напился и попался полиции. Его отправили под административный арест на 14 суток, после чего ФСБ привлекла его к уголовной ответственности.

23 августа сообщалось, что в Карачаево-Черкесской Республике задержали завербованного Службой безопасности Украины 25-летнего жителя Башкортостана, который собирался устроить теракт в здании прокуратуры в Черкесске.

