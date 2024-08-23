Губерниев высказался о ненастоящей сборной Колумбии на турнире в России

Губерниев о ненастоящей сборной Колумбии на турнире в России: нам такие не нужны

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в Telegram-канале о ситуации с ненастоящей сборной Колумбии на баскетбольном турнире Кубок Дружбы в Перми.

«О, Колумбия слукавила… Но нам такие сборные странные все равно не нужны», — написал Губерниев.

Федерация баскетбола Колумбии опровергла участие основной сборной страны в турнире в России. При этом в Российской федерации баскетбола заявили, что матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами.

Команда, названная сборной Колумбии, уступила на Кубке Дружбы пермской «Парме». Встреча завершилась с разгромным счетом 155:53. До этого колумбийцы проиграли Венесуэле с разницей в 51 очко.