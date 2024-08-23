Хуснуллин проверил пункты временного размещения в Курской области

Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению президента России

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению президента России, о чем он сообщил в Telegram.

По словам замглавы правительства, он посетил пункты временного размещения жителей, эвакуированных из-за вторжения в регион ВСУ, и посмотрел, как идет работа по переселению и выплатам компенсаций.

«Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери. Составляем план по восстановлению поврежденных дорог, социальных объектов. Будем готовы оперативно все привести в порядок», — добавил Хуснуллин, пообещав, что регион продолжит развиваться несмотря ни на что.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об обстановке в пунктах временного проживания для курян. Там заявили, что контролируются не только условия проживания, но также питания, организация водоснабжения и водоотведения, обеспечение уборки, вывоза мусора, дезинфекционных мероприятий. В Роспотребнадзоре заверили, что во всех 56 функционирующих ПВР «ситуация стабильная».

МЧС также показало кадры эвакуации жителей Курской области. Жителей приграничных районов продолжают эвакуировать в более безопасные населенные пункты.