Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 23 августа 2024Россия

Хуснуллин проверил пункты временного размещения в Курской области

Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению президента России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению президента России, о чем он сообщил в Telegram.

По словам замглавы правительства, он посетил пункты временного размещения жителей, эвакуированных из-за вторжения в регион ВСУ, и посмотрел, как идет работа по переселению и выплатам компенсаций.

«Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым обсудили, что еще надо сделать, чтобы поддержать людей и минимизировать потери. Составляем план по восстановлению поврежденных дорог, социальных объектов. Будем готовы оперативно все привести в порядок», — добавил Хуснуллин, пообещав, что регион продолжит развиваться несмотря ни на что.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об обстановке в пунктах временного проживания для курян. Там заявили, что контролируются не только условия проживания, но также питания, организация водоснабжения и водоотведения, обеспечение уборки, вывоза мусора, дезинфекционных мероприятий. В Роспотребнадзоре заверили, что во всех 56 функционирующих ПВР «ситуация стабильная».

МЧС также показало кадры эвакуации жителей Курской области. Жителей приграничных районов продолжают эвакуировать в более безопасные населенные пункты.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба

      Виновников крушения яхты «британского Билла Гейтса» посадят на 12 лет

      Один из цитрусовых соков рекордно подорожал

      В отношении помилованного и обменянного немца возбудили дело на родине

      Власти оценили обстановку в ближайшем от захваченной колонии российском городе

      Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

      Саперы изъяли жилет шахида у захватчиков российской колонии

      Ведущего «Би-би-си» уволили из-за неприличных сообщений коллеге

      Заложников в волгоградской колонии спасли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше