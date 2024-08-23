Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Парма
99:63
Завершен
Колумбия
Fonbet Кубок Дружбы|Групповой турнир
СКА-Хабаровск
2:2
Завершен
Сокол
Россия — Мелбет Первая лига|7-й тур
Лулу Сун
Завтра
02:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Монтеррей
Рубин
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
Завтра
15:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
16:27, 23 августа 2024Спорт

Игры дружбы захотели перенести еще на один год

Гендиректор оргкомитета Путилин допустил перенос Игр дружбы на 2025 или 2026 год

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оргкомитет Игр дружбы рассматривает перенос турнира еще на один год. Комментарий генерального директора Дмитрия Путилина приводит РИА Новости.

Путилин допустил перенос Игр дружбы на 2025 или 2026 год. «Мы сделали анализ международных календарей и понимаем, что в следующем году у нас есть временной слот — конец июня — начало июля. А по поводу 2026 года — ждем сейчас публикации международных календарей на этот год и тоже предложим решение», — заявил он.

Ранее Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы с 2024 на 2025 год. Предложение было выдвинуто после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций.

Игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба

      Виновников крушения яхты «британского Билла Гейтса» посадят на 12 лет

      Один из цитрусовых соков рекордно подорожал

      В отношении помилованного и обменянного немца возбудили дело на родине

      Власти оценили обстановку в ближайшем от захваченной колонии российском городе

      Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

      Саперы изъяли жилет шахида у захватчиков российской колонии

      Ведущего «Би-би-си» уволили из-за неприличных сообщений коллеге

      Заложников в волгоградской колонии спасли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше