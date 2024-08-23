Игры дружбы захотели перенести еще на один год

Гендиректор оргкомитета Путилин допустил перенос Игр дружбы на 2025 или 2026 год

Оргкомитет Игр дружбы рассматривает перенос турнира еще на один год. Комментарий генерального директора Дмитрия Путилина приводит РИА Новости.

Путилин допустил перенос Игр дружбы на 2025 или 2026 год. «Мы сделали анализ международных календарей и понимаем, что в следующем году у нас есть временной слот — конец июня — начало июля. А по поводу 2026 года — ждем сейчас публикации международных календарей на этот год и тоже предложим решение», — заявил он.

Ранее Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы с 2024 на 2025 год. Предложение было выдвинуто после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций.

Игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.