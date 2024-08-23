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07:50, 23 августа 2024Спорт

Иностранный футболист клуба РПЛ одной фразой описал Россию

Панамский футболист «Химок» Фаринья назвал Россию красивой и великой
Эдгардо Фаринья (слева)

Эдгардо Фаринья (слева). Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Панамский защитник подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья описал отношение к России. Его слова приводит Sport24.

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал страну красивой и великой. Его удивило, что в России хорошая инфраструктура, в том числе и в футболе. «Когда получил предложение о переходе, то мало знал о России», — добавил Фаринья.

22-летний Фаринья перешел в «Химки» из панамского «Индепендьенте» в конце июля. Контракт рассчитан до июня 2026 года.

Ранее бывший футболист нескольких клубов РПЛ Рагнар Сигурдссон назвал преимущество жизни в России над Исландией. Футболист выразил недовольство из-за системы здравоохранения в Исландии. Он заявил, что в России можно попасть в более качественную клинику будучи спортсменом.

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      Анастасия Борисова
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