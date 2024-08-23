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12:33, 23 августа 2024Наука и техника

Экс-сотрудник Apple предостерег от установки iOS 18

iDrop News: iOS 18 может замедлить iPhone, выпущенный более трех лет назад

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Бывший специалист по продажам компании Apple Тайлер Морган предостерег пользователей от установки iOS 18. Об этом сообщают авторы блога iDrop News.

На советы Моргана, опубликованные в TikTok, обратили внимание журналисты медиа. Экс-сотрудник корпорации рассказал, что новую iOS не стоит устанавливать тем, кто имеет старый смартфон — iPhone, выпущенный более трех лет назад.

«Вы замедлите свой телефон. Может быть, не сразу, но со временем», — описал перспективу от перехода на iOS 18 Морган. По словам специалиста, Apple разрабатывает новые версии ОС с упором на актуальные смартфоны, которые имеют мощный процессор и достаточный запас памяти. Так, iOS 18 получит функции искусственного интеллекта (ИИ), которые не будут поддерживать старые устройства. К их числу автор отнес iPhone 13, iPhone 12 и iPhone 11.

Также Морган заметил, что новая iOS «совершенно точно» не будет работать на iPhone X, выпущенном в 2017 году, и более старых девайсах. При этом техническая возможность установить операционную систему на раритетный смартфон у пользователя останется.

В начале августе обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что корпорация Apple намерена представить iPhone 16 в сентябре, несмотря на внутренние проблемы. Также в первый осенний месяц компания представит финальную версию iOS 18.

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      Андрей Ставицкий
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