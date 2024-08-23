Индекс Мосбиржи упал до минимума с июня прошлого года

Индекс Мосбиржи впервые с июня 2023 года упал ниже 2700 пунктов

В пятницу, 23 августа, индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 2700 пунктов, что произошло впервые с начала июня 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2684 пунктов, но по состоянию на 11:30 по московскому времени вернулся на уровень выше 2700 пунктов. С начала недели индекс потерял более 100 пунктов.

Падение российского фондового рынка продолжается более трех месяцев, за этот период индекс упал почти на четверть. Текущая коррекция стала одной из крупнейших в истории, а ее окончание пока не просматривается.

Период высоких ставок заставляет россиян перекладывать средства из акций в банки под высокие проценты. При этом понимания продолжительности жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) нет ни у кого, что дополнительно давит на рынок.

На прошлой неделе Центробанк не исключил новое повышение ставки, которая в июле выросла до 18 процентов, в связи с сохранением высокого уровня инфляции. К такому шагу регулятор подталкивают и возросшие инфляционные ожидания.