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14:46, 23 августа 2024Россия

Парк «Патриот» сменил руководителя

Врио главы парка «Патриот» после ареста Ахмедова назначили Владимира Михайлюка

Временно исполняющим обязанности директора парка «Патриот» после ареста руководителя Вячеслава Ахмедова назначили его заместителя Владимира Михайлюка. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Михайлюк до этого занимал должность заместителя директора — начальника многофункционального огневого центра.

Ахмедова арестовали 5 августа. По версии следствия, он вместе с генерал-майором Владимиром Шестеровым несет ответственность за хищение средств, выделенных для функционирования парка «Патриот».

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      Анастасия Шейкина
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