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23:29, 23 августа 2024Спорт

Первая ракетка мира прокомментировал ситуацию с проваленными допинг-тестами

Проваливший допинг-тесты Синнер заявил, что был уверен в своей невиновности

Фото: REMO CASILLI / Reuters

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал ситуацию с проваленными допинг-тестами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Теннисист заявил, что был уверен в своей невиновности. «Те, кто хорошо меня знает, понимают, что я не делал и никогда не сделал бы ничего, что противоречит правилам. Это непростой момент для меня и моей команды», — заявил спортсмен.

Ранее Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней.

Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм от члена команды, который обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Его результаты и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе, где он сдал положительный тест, были аннулированы.

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      Алексей Гусев
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