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16:54, 23 августа 2024Наука и техника

Доказано существование нового класса молекул

Cell: впервые доказано существование гликоРНК на поверхности клеток

Фото: Alice McCarthy / Harvard University / phys.org

Ученые Бостонской детской больницы впервые доказали существование нового класса молекул гликоРНК, в которых РНК связана с N-гликанами. Это исследование опубликовано в журнале Cell.

В 2021 году было продемонстрировано, что нуклеиновые кислоты можно обнаружить с внешней стороны клетки, где находятся гликаны — полисахариды или олигосахариды, полимеры, состоящие из моносахаридных звеньев. Это открытие опровергло традиционные представления, что нуклеиновые кислоты, такие как РНК, ограничены внутриклеточной средой и могут взаимодействовать с гликанами.

В новой научной работе было окончательно доказано, что РНК могут образовывать химические связи с N-гликанами — сложными углеводными полимерами, присутствующими на поверхности клетки. До этого было известно, что только белки и липиды могут конъюгироваться с этими молекулами.

Исследователи использовали метод маркировки нативных гликоРНК. Затем они применили высокочувствительный метод масс-спектрометрии, который позволил проанализировать модификации РНК и идентифицировать химические связи между основанием РНК и сахаром.

ГликоРНК могут играть ключевую роль в функциях иммунной системы, включая взаимодействие с иммунными рецепторами. Это открытие открывает новые перспективы для изучения аутоиммунных заболеваний и межклеточной коммуникации.

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