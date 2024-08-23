«Рубин» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 23 августа, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Мирлинд Даку, реализовавший пенальти, и также Никола Чумич. Махачкалинцы в середине второго тайма остались вдесятером, с поля был удален Муталип Алибеков.

«Рубин» обыграл второго дебютанта РПЛ подряд. В прошлом туре казанцы были сильнее «Акрона». Теперь в их активе десять очков, команда вышла на пятое место в чемпионате. Динамовцы с пятью очками занимают 12-ю строчку.

«Рубин» в следующем туре 31 августа на выезде сыграет с московским «Спартаком». Динамовцы их Махачкалы 1 сентября на чужом поле встретятся с «Крыльями Советов».