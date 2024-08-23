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16:37, 23 августа 2024Силовые структуры

Снимавшего военкомат по заданию террористов осудили на 18 лет

Под Брянском на 18 лет осудили мужчину, который снимал военкомат

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Под Брянском снимавшего военкомат по заданию террористов мужчину осудили на 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Брянской области.

Злоумышленник признан виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в ней»), части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), по части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на один год.

Как установил суд, фигурант общался с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций в мессенджере. Там он получил задание провести съемку военного комиссариата в Брянской области. Отмечается, что после этого осужденный ждал дальнейших указаний.

Ранее сообщалось, что Первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Сыктывкара Никиту Игушева, который связался с украинским легионом «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России) и выполнял его поручения.

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      Анна Габай
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