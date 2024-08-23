Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Парма
Сегодня
14:00 (Мск)
Колумбия
Fonbet Кубок Дружбы|Групповой турнир
СКА-Хабаровск
Сегодня
15:00 (Мск)
Сокол
Россия — Мелбет Первая лига|7-й тур
Лулу Сун
Завтра
02:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Монтеррей
Рубин
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
Завтра
15:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
12:43, 23 августа 2024Спорт

Суд в Москве взыскал с Джикии задолженность за коммунальные платежи

Суд в Москве взыскал с футболиста Джикии задолженность за коммунальные платежи
Георгий Джикия

Георгий Джикия. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд в Москве взыскал с футболиста Георгия Джикии задолженность по оплате за коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мировой судья судебного участка номер 160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес два судебных приказа о взыскании с Джикии Георгия Тамазовича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», — говорится в заявлении. Сумма долга не уточняется.

В настоящее время 30-летний Джикия остается без клуба. По окончании сезона-2023/2024 он покинул «Спартак». Защитник играл за красно-белых в 2016 году. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Джикия высказался об уходе из «Спартака». «Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцев взволновала неясность целей ВСУ в Курской области

      Россиянам предложили замену УАЗу

      Установлена причина взрыва немецкой ракеты RFA ONE

      Российский бизнес полюбил один новый вид рекламы

      Особый режим ввели в атакованном ВСУ российском порту

      Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

      «Пули рикошетили от бриллиантов». Обнародованы новые подробности расстрела царской семьи

      Ставки по вкладам в России снова выросли

      Отдыхавшие в Таиланде россияне попали под оползень и не выжили

      Работавшие на криминального авторитета российские полицейские получили срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше