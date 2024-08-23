Суд в Москве взыскал с Джикии задолженность за коммунальные платежи

Суд в Москве взыскал с футболиста Джикии задолженность за коммунальные платежи

Суд в Москве взыскал с футболиста Георгия Джикии задолженность по оплате за коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мировой судья судебного участка номер 160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес два судебных приказа о взыскании с Джикии Георгия Тамазовича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», — говорится в заявлении. Сумма долга не уточняется.

В настоящее время 30-летний Джикия остается без клуба. По окончании сезона-2023/2024 он покинул «Спартак». Защитник играл за красно-белых в 2016 году. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Джикия высказался об уходе из «Спартака». «Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы», — отметил он.

