Украинские футболисты отказались приветствовать судью из-за его работы в России

Игроки «Кривбасса» не пожали руки судье Кардешлеру из-за его работы в России

Футболисты украинского клуба «Кривбасс» отказались приветствовать судей в матче четвертого отборочного раунда Лиги конференций против «Бетиса». Об этом сообщает Sport24.

Встречу обслуживала бригада во главе с турком Ардой Кардешлером. Перед стартовым свистком игроки украинского клуба не стали пожимать руки судьям, так как главный арбитр ранее работал на матче сборной России.

Ранее украинская сторона требовала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменить Кардешлера. «Кривбасс» указывал на то, в марте 2024 года судья обслуживал товарищескую встречу между сборными Сербии и России в Москве.

Встреча прошла 22 августа в словацком Кошице и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. Ответная игра состоится через неделю в Севилье.