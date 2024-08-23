В России назвали удивившее глупостью решение ВСУ

Депутат Колесник: решение ВСУ атаковать Курскую область удивило глупостью

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на описанную одним из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) цель нападения на Курскую область — «отчебучить, чтобы все офигели». В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что решение о вторжении в Курскую область удивило только глупостью.

Ранее офицер ВСУ Дмитрий Глущенко объяснил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область являлась попытка Киева удивить всех. Глущенко подчеркнул, что власти Украины приняли решение начать операцию в Курской области из-за проблем в стране и поражений на фронте, а также «нехватки лайков». Военный описал поставленную перед командованием ВСУ задачу фразой «отчебучить, чтобы все офигели».

«Формулировать цель военных действий как "удивить" — это странно. Должны достигаться какие-то определенные военные цели, а всех удивляют фокусники в цирке. В итоге потери людей совершенно бессмысленные, но для них это, видимо, нормально», — сказал Колесник.

Никто никого не удивил, Украина несет потери, техники много положили. Удивили только своей глупостью, наверное Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

До этого командир батальона БПЛА 14-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Холод заявил, что атакой на Курскую область Киев хотел перенести бои на территорию России.

«Мы хотим перенести войну на их территорию», — сказал он. Как объяснили представители украинского военного командования, «заставить россиян почувствовать, что идет война» должно стать ключевой частью стратегии Киева. Представители ВСУ отмечают, что такой подход усиливает давление на российские власти.

23 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украину ждет суровое наказание за нападение на Курскую область. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение по ответу на действия ВСУ.