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13:24, 23 августа 2024Спорт

В России предложили создать единую федерацию гимнастики

Титов предложил объединить пять российских федераций по гимнастическим видам

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предложил создать единую Федерацию гимнастики России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Титов обратился к руководителям пяти федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте, аэробики. Он предложил объединиться на базе спортивной гимнастики, как это сделано в международной федерации (FIG).

По мнению Титова, объединение сократит издержки. «Объединение пяти федераций даст нам больше возможностей для развития и это пойдет на пользу нашим видам», — заключил он.

FIG допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх‑2024 выступила только батутистка Анжела Бладцева.

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