В России предложили создать единую федерацию гимнастики

Титов предложил объединить пять российских федераций по гимнастическим видам

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов предложил создать единую Федерацию гимнастики России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Титов обратился к руководителям пяти федераций по гимнастическим видам — художественной, спортивной, акробатической, прыжков на батуте, аэробики. Он предложил объединиться на базе спортивной гимнастики, как это сделано в международной федерации (FIG).

По мнению Титова, объединение сократит издержки. «Объединение пяти федераций даст нам больше возможностей для развития и это пойдет на пользу нашим видам», — заключил он.

FIG допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх‑2024 выступила только батутистка Анжела Бладцева.