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15:49, 23 августа 2024Спорт

«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

«Зенит» продлил контракты с полузащитниками Венделом и Клаудиньо

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил на сайте о продлении контрактов с футболистами Венделом и Клаудиньо.

«Новые соглашения сине-бело-голубых с полузащитниками действуют до конца сезона-2027/2028 с возможностью продления еще на один сезон», — отмечается в заявлении.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в шести матчах, в которых отметился одним забитым мячом и восемью результативными передачами.

Клаудиньо перешел в петербургский клуб летом 2021 года. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. В сезоне-2024/2025 хавбек сыграл в шести матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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      Дарья Коршунова
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