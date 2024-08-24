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13:58, 24 августа 2024Спорт

Карпин описал матчи с Вьетнамом и Таиландом фразой «были варианты и хуже»

Тренер сборной России Карпин: лучше играть с Таиландом и Вьетнамом, чем ни с кем

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеских матчах с национальными командами Вьетнама и Таиланда. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Были варианты, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан, например. Во всем мире сводобных сборных много? Это команды, у которых нет официальных матчей». — заявил специалист. Он посчитал, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама, чем вообще не иметь игрового опыта.

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 по московскому времени. 5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, а спустя два дня встретится с Таиландом.

Вьетнамская команда находится на 115-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Таиланд занимает 101-ю строчку в списке лучших сборных мира.

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      Анастасия Борисова
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