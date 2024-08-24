Названы особенности уничтоженного дроном ЗРК Crotale

Уничтоженный ЗРК Crotale-NG поражал цели на расстоянии до 10 километров

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale-NG Вооруженных сил Украины, который российские бойцы уничтожили дроном под Курском, предназначен для поражения целей на расстоянии 10-11 километров. Особенности комплекса назвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что ЗРК несет ракеты класса «земля-воздух» с дальностью поражения 10-11 километров. Боеприпас несет осколочную боевую часть весом 14 килограммов, которая обеспечивает радиус поражения до 8 метров.

Базовую версию ЗРК малой дальности Crotale разработали в 1960-е годы, а в 1990-х появилась обновленная версия — Crotale New Generation (NG). Комплекс позволяет поражать цели на высоте до 6 километров. Одна пусковая установка несет восемь ракет.

Ранее в августе стало известно, что российские бойцы уничтожили Crotale-NG, который стоит около 8 миллионов евро, FPV-дроном стоимостью 60 тысяч рублей.

В 2022 году военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов усомнился в эффективности переданных Киеву Crotale против крылатых ракет «Калибр».