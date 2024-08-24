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15:00, 24 августа 2024Спорт

В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболиста

В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболиста Искьердо

Фото: Mariana Greif / Reuters

На чемпионате Уругвая отменили все матчи 24 и 25 августа. Об этом сообщает ESPN.

Причиной стало то, что 22 августа защитник «Насьоналя» Хуан Искьердо потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу» и был госпитализирован. Отмечается, что у футболиста произошло нарушение сердечного ритма.

После случившегося Ассоциация по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP) приняла решение приостановить профессиональную футбольную деятельность, запланированную на эти выходные. Они призвали учитывать деликатное состояние здоровья Искьердо.

Ранее футболист сборной Египта Ахмет Рефаат пережил остановку сердца во время матча. Форварда экстренно госпитализировали.

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      Анастасия Борисова
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