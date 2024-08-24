Власти Кот-д'Ивуара заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков

Bamada: Кот-д'Ивуар подозревает, что посольство Украины готовит боевиков

В Кот-д'Ивуаре изучают данные о возможном участии посольства Украины в подготовке боевиков и поставках по дипломатическим каналам деталей для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на африканские СМИ.

О начавшемся расследовании в отношении украинской дипмиссии в Абиджане пишет, в частности, малийский интернет-портал Bamada. Издание отмечает, что в случае подтверждения таких фактов отношения между Кот-д'Ивуаром и Украиной серьезно осложнятся.

Аналогичные публикации появились в прессе Нигера. По данным издания ActuNiger, что Кот-д'Ивуар обеспокоен действиями украинского посольства, которое, предположительно, координирует подготовку боевиков в сфере связи.