Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 24 августа 2024Силовые структуры

Власти Кот-д'Ивуара заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков

Bamada: Кот-д'Ивуар подозревает, что посольство Украины готовит боевиков

Фото: Jose Colon / Anadolu via Getty Images

В Кот-д'Ивуаре изучают данные о возможном участии посольства Украины в подготовке боевиков и поставках по дипломатическим каналам деталей для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на африканские СМИ.

О начавшемся расследовании в отношении украинской дипмиссии в Абиджане пишет, в частности, малийский интернет-портал Bamada. Издание отмечает, что в случае подтверждения таких фактов отношения между Кот-д'Ивуаром и Украиной серьезно осложнятся.

Аналогичные публикации появились в прессе Нигера. По данным издания ActuNiger, что Кот-д'Ивуар обеспокоен действиями украинского посольства, которое, предположительно, координирует подготовку боевиков в сфере связи.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула 115 срочников, попавших в плен ВСУ. Большинство из них служили в Курской области

      Аутсайдер РПЛ обыграл «Оренбург»

      «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в РПЛ

      Власти Кот-д'Ивуара заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков

      Зеленский отшутился на заявление Дуды о гарантиях безопасности для российских военных

      ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО

      Польша предложила НАТО сбивать ракеты над Украиной

      ВСУ усилили защиту поставленных без брони танков Abrams

      Двое россиян стали жертвами несчастного случая в Турции

      Украинцы израсходовали все западные поставки вооружения и вызвали кризис ВПК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше