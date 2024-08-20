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00:10, 21 августа 2024Мир

Три страны обратились в ООН из-за поддержки Киевом терроризма

Нигер, Мали и Буркина-Фасо обратились в ООН из-за поддержки Киевом терроризма

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Нигер, Мали и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке. Об этом со ссылкой на совместное письмо трех стран сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что главы МИД африканских государств решительно осуждают поддержку и прославление терроризма руководством Украины, а также призывают СБ ООН выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Киева в поддержке терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.

Ранее Мали и Нигер заявили о разрыве дипотношений с Украиной. Эти государства также обратились в СБ ООН и потребовали расследовать информацию о поддержке Киевом вооруженных группировок в Африке. Также стало известно, что Буркина-Фасо может разорвать дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали и Нигером.

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      Маргарита Пименова
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