Три страны обратились в ООН из-за поддержки Киевом терроризма

Нигер, Мали и Буркина-Фасо обратились в ООН из-за поддержки Киевом терроризма

Нигер, Мали и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке. Об этом со ссылкой на совместное письмо трех стран сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что главы МИД африканских государств решительно осуждают поддержку и прославление терроризма руководством Украины, а также призывают СБ ООН выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Киева в поддержке терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.

Ранее Мали и Нигер заявили о разрыве дипотношений с Украиной. Эти государства также обратились в СБ ООН и потребовали расследовать информацию о поддержке Киевом вооруженных группировок в Африке. Также стало известно, что Буркина-Фасо может разорвать дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали и Нигером.