В Буркина-Фасо допустили разрыв дипотношений с Украиной вслед за Мали и Нигером

Президент CAMPAO Набалума: Буркина-Фасо может разорвать дипотношения с Украиной

Буркина-Фасо может разорвать дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали и Нигером. Такое развитие ситуации в беседе с «Известиями» допустил президент Конфедерации панафриканских ассоциаций и движений стран Западной Африки (CAMPAO) Абдулайе Набалума.

Он напомнил, что три африканских страны объединились в конфедерацию, которая предполагает сотрудничество не только в вопросах дипломатии и экономики, но и в сфере безопасности.

Набалума подчеркнул, что разрыв дипотношений с Украиной со стороны Буркина-Фасо по примеру Мали и Нигера был бы логичным и последовательным решением. «Действия Киева были равносильны объявлению войны. Разрыв не только возможен, но и на самом деле он крайне желателен», — добавил он.

Ранее Мали и Нигер заявили о разрыве дипотношений с Украиной. Эти государства также обратились в Совет Безопасности (СБ) ООН и потребовали расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок в Африке.

В конце июля стало известно, что колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Мали. Засаду устроили боевики арабского движения. Сообщалось, что повстанцы-туареги в Мали получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК.

