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21:12, 24 августа 2024Мир

Захарова одним словом отреагировала на слова премьера Литвы о россиянах

Захарова назвала «нацистом» премьера Литвы Шимоните, назвавшую россиян «русней»

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, назвавшей россиян «русней». Своим мнением дипломат поделилась в беседе с «Известиями».

«Нацисты», — сказала Захарова.

Ранее Шимоните назвала россиян «русней», поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости. Она отметила, что Киев будет праздновать победу «со светом, газом и без русни».

До того в Литве рассказали о готовности направить инструкторов на Украину, чтобы вести подготовку украинских солдат на территории их страны. Шимоните объяснила это моральным долгом союзников Украины.

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      Евгений Силаев
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