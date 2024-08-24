Захарова одним словом отреагировала на слова премьера Литвы о россиянах

Захарова назвала «нацистом» премьера Литвы Шимоните, назвавшую россиян «русней»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, назвавшей россиян «русней». Своим мнением дипломат поделилась в беседе с «Известиями».

«Нацисты», — сказала Захарова.

Ранее Шимоните назвала россиян «русней», поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости. Она отметила, что Киев будет праздновать победу «со светом, газом и без русни».

До того в Литве рассказали о готовности направить инструкторов на Украину, чтобы вести подготовку украинских солдат на территории их страны. Шимоните объяснила это моральным долгом союзников Украины.