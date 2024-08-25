25 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

25 августа 2024 года по всей России отмечают День шахтера, а в Крыму еще и поздравляют виноделов. В мире этот день посвящен праздникам в честь поцелуев, алкогольных коктейлей и консервных банок. «Лента.ру» рассказывает о праздниках и приметах 25 августа, а также напоминает, кто из знаменитых людей родился в этот день.

Праздники в России

День шахтера

Праздник отмечают в последнее воскресенье лета — в 2024 году это 25 августа. В Советском Союзе День шахтера отмечали с 1948 года, в 1980-м праздник закрепили в календаре указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».

В торжественный день принято возлагать цветы к памятникам шахтерам — горняки вспоминают товарищей, пострадавших при выполнении опасной работы. В регионах горной добычи — на Кузбассе, в Красноярском крае, Забайкалье, Якутии и других — проводят концерты и массовые мероприятия.

Фото: Getty Images

День виноградарства и виноделия в Крыму

Этот региональный праздник появился в 2015 году, отмечают его каждое четвертое воскресенье августа — примерно в этот период на виноградниках собирают урожай.

Крымское виноделие развивается еще с античных времен. В царской России виноградниками занимался князь Голицын. В его имении Новый Свет производили шампанское, белые и красные вина, которые даже занимали призовые места на конкурсах во Франции. Сегодня винзаводы работают в Массандре, Коктебеле, Инкермане и других уголках полуострова. За первую половину 2024 года в Крыму произвели около 3,3 миллиона декалитров вина.

Фото: Charles Platiau / Reuters

Какие еще праздники отмечают в России 25 августа

День оперативно-поисковых подразделении МВД

День закрытия Московского троллейбуса

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Праздники в мире

День «Поцелуемся и помиримся»

Этот шуточный праздник придумала женщина по имени Жаклин Милгейт, чтобы у поссорившихся людей был повод помириться. К тому же поцелуи полезны для здоровья: ученые считают, что в процессе в организме выделяются эндорфины (гормоны счастья) и снижается уровень кортизола (гормона стресса).

Фото: prostooleh / freepik

День коктейля «Виски сауэр»

«Виски сауэр» — это алкогольный коктейль, в котором виски мешают с лимонным соком, сахаром и взбитым белком. Он достаточно крепкий, имеет кислый цитрусовый вкус.

История изобретения коктейля доподлинно неизвестна. Еще в начале XVIII века британские моряки добавляли сок цитрусовых в алкоголь — для профилактики цинги. Похожие коктейли с добавлением сахара стали популярны и «на суше». Первое печатное упоминание «Виски сауэр» появилось в 1870 году в газете Висконсина.

Фото: Smit / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 25 августа

День рождения консервной банки;

День лазанья по деревьям;

День озера Севан в Армении;

День солдата в Бразилии;

День независимости Уругвая.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мучеников Фотия и Аникиты

Аникита и его племянник Фотий родились в Никомидии (ныне Измит, Турция). Будучи военным сановником, Аникита позволил себе обличать императора Диоклитиана, за то что тот установил массовые расправы над христианами на городской площади. За это правитель приказал замучить Аникиту, а потом бросить его на съедение львам. Но, согласно преданию, звери не тронули святого. Позже внезапно началось сильное землетрясение, из-за которого капище Геркулеса рухнуло, и многие язычников пострадали. Следующие попытки расправиться на Аникитой также не увенчались успехом.

В итоге святого вместе с поддерживавшим его племянником заключили в темницу. Позже Диоклетиан приказал разжечь огромную печь, куда множество христиан, вдохновленных стойкостью Аникиты и Фотия, добровольно ступили вместе со святыми. Видя это, многие другие язычники уверовали в Христа.

Фото: Globallookpress.com

Продолжение Успенского поста

25 августа соблюдающие Успенский пост православные могут есть горячую пищу с растительным маслом. Под запретом мясо и рыба, молоко и яйца, а также алкоголь. Соблюдать ограничения нужно до 28 августа включительно. В этот день пост завершится праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 августа

День памяти священномученика Александра, епископа Команского;

День памяти мучеников Памфила и Капитона;

День памяти преподобномучеников Белогорских;

День памяти священномученика Василия Инфантьева.

Приметы на 25 августа

Дождливый день обещает короткое бабье лето.

Кошка умывается тщательнее и дольше обычного — солнце выйдет из-за туч.

Теплый и ясный день — к богатому урожаю белых грибов.

Квакающие лягушки и кроты, выглянувшие из нор, — предвещают дождь.

Кто родился 25 августа

Тим Бертон. Фото: Toru Hanai / Reuters

Тим Бертон — американский режиссер и мультипликатор, известный своим причудливым готическим стилем, пристрастием к черному юмору и чудаковатой эстетике. Культовыми стали многие его фильмы: такие, как «Битлджус» (в 2024 году выходит продолжение), «Эдвард руки-ножницы», «Крупная рыба» и «Сонная лощина», а также мультфильмы «Кошмар перед Рождеством», «Франкенвини» и другие.

Бертон снял два фильма о Бэтмене, которые долгое время считались лучшей экранизаций комиксов про этого героя и до сих пор высоко оценены критиками.

Блейк Лавли (37 лет)

Блейк Лавли — американская актриса, прославившаяся благодаря роли в молодежном сериале «Сплетница». Также сыграла в фильмах «Век Адалин» и «Простая просьба».

В августе 2024 года Лайвли и ее супруг Райан Рейнольдс установили рекорд — стали первой за 34 года женатой парой в Голливуде, чьи фильмы возглавили кинопрокат. Райан Рейнольдс — с кинокомиксом «Дэдпул и Росомаха», Блейк Лавли — с экранизацией книги-бестселлера «Все закончится на нас».

Кто еще родился 25 августа