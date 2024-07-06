Врач рассказала о пользе поцелуев

Врач Тен: поцелуи укрепляют эмаль и снижают болевые ощущения

Поцелуи укрепляют зубную эмаль, способствуют выбросу гормонов и снижают болевые ощущения. О пользе поцелуев рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

«Во время поцелуя дыхание партнеров учащается, кровеносные сосуды расширяются, в результате чего их тела интенсивнее насыщаются кислородом. Происходит выброс гормонов адреналина и окситоцина, головной мозг активно производит гормоны счастья эндорфины, что, в частности, повышает уровень удовлетворенности человека и уменьшает болевые ощущения. Уровень гормона стресса кортизола снижается, падает уровень холестерина в крови», — сказала она.

Врач отметила, что при поцелуе активно работает более 30 лицевых мышц. Это вызывает повышенный приток крови к тканям лица и способствует упругости кожи. Также у целующихся людей постепенно происходит бактериальный обмен, который делает видовой состав полости рта у партнеров сходным.

Однако поцелуи могут негативно влиять на здоровье. В процессе можно подхватить разнообразные вирусы, а при наличии во рту инфицированного повреждений слизистой можно заразиться радом венерических заболеваний. Также важно учитывать, что со слюной во время поцелуя могут передаваться аллергены.

В июне дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что сифилисом можно заразиться при поцелуе.