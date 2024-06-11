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20:29, 11 июня 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от передающегося через поцелуи венерического заболевания

Фото: Cassie Lopez / Unsplash

Сифилисом можно заразиться при поцелуе, предупредила дерматолог Наталия Жовтан. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Врач отметила, что сифилис проявляется язвочками или шанкрами в месте проникновения инфекции, в том числе на слизистой оболочке рта, которая участвует в поцелуе, или на половых органах. «Образования начинают беспокоить через три-четыре недели после заражения», — объяснила Жовтан.

По ее словам, через шесть-семь недель после заражения на ладонях, стопах и боковых поверхностях тела появляется сыпь, не сопровождающаяся повышением температуры или зудом и никак не беспокоящая. При этом, отметила Жовтан, могут увеличиваться лимфоузлы. «Без лечения в КВД с таким заболеванием не справиться», — заключила дерматолог.

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Ранее врач-терапевт Эми Нам предупредила, что пациентов с необычными симптомами сифилиса с каждым днем становится все больше. По словам Нам, сифилис может долго оставаться незамеченным и привести к осложнению — глазному сифилису, сопровождающемуся затуманенным зрением, краснотой глаз, болью в глазах, чувствительностью к свету, необычными движениями глаз и даже безболезненными язвами на зрачках.

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      Александра Лисица
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