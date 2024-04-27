Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:28, 27 апреля 2024Забота о себе

Врач предупредила о необычном симптоме опасной венерической болезни

Фото: Julia Diak / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Эми Нам предупредила, что пациентов с необычными симптомами сифилиса с каждым днем становится все больше. О новых проявлениях опасной венерической болезни она рассказала в беседе с CNN.

По словам Нам, сифилис может долго оставаться незамеченным и привести к осложнению — глазному сифилису, сопровождающемуся затуманенным зрением, краснотой глаз, болью в глазах, чувствительностью к свету, необычными движениями глаз и даже безболезненными язвами на зрачках.

Нам подчеркнула, что раньше осложнения на глаза были редки, однако в последнее время у 68 процентов пациентов с этим заболеванием нет типичных для него ранних симптомов — сыпи или твердых шанкров. Напротив, в трети случаев наблюдались признаки, свидетельствовавшие о запущенном сифилисе, такие как проблемы с глазами, слухом и внезапно проявившиеся психиатрические заболевания. «Это неспецифические симптомы, поэтому врачам очень важно проводить нужные скрининги и опрашивать пациентов на предмет факторов риска», — заявила Нам.

Материалы по теме:
«В городе выросли горы мертвых тел» Черная смерть, муки и голод: как чума уничтожила половину населения Европы
«В городе выросли горы мертвых тел»Черная смерть, муки и голод: как чума уничтожила половину населения Европы
26 февраля 2023
Когда антибиотики бессильны. Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
Когда антибиотики бессильны.Ученые нашли способ излечить миллионы людей. Как в этом помогут вирусы?
21 апреля 2022
Не просто кашель. Самый распространенный симптом при COVID-19 требует особого внимания
Не просто кашель.Самый распространенный симптом при COVID-19 требует особого внимания
17 февраля 2022

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕСDC) отчитался о всплеске случаев заражения сифилисом (число случаев в 2022 году увеличилось на 34 процента), гонореей (на 48 процентов) и хламидиозом (на 16 процентов). Центр также отметил рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан порекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию

      Реальные доходы и зарплаты россиян выросли

      Песков высказался об участи Зеленского

      Стали известны новые подробности о поместье арестованного замглавы Минобороны

      Певца Сэма Смита заметили в крошечных красных плавках

      Женский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Спартак» в первом в истории дерби команд

      Названы любимые места отдыха руководителей в России

      Россиянин совершил покушение на четырех человек из-за отказа друга выпить с ним

      Неожиданная реакция телеведущей на репортаж рассмешила пользователей сети

      Арестованный по делу замглавы Минобороны России Иванова подал жалобу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше