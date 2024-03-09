В Европе зафиксировали рост венерических заболеваний

ECDC сообщил о росте венерических заболеваний в Европе

В Европе растет число случаев заболеваний, которые передаются половым путем. Об увеличении частоты заражения венерическими заболеваниями сообщается в ежегодном отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕСDC).

Из отчета следует, что в Европе наблюдается всплеск случаев заражения сифилисом (число случаев в 2022 году увеличилось на 34 процента), гонореей (на 48 процентов) и хламидиозом (на 16 процентов). Центр также отметил рост случаев венерической лимфогранулемы и врожденного сифилиса.

Специалисты считают, что такая ситуация требует срочных действий для предотвращения распространения венерологических заболеваний на территории Европы и снижения их влияния на общественное здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в США за последние пять лет заболеваемость сифилисом увеличилась на 78,9 процента. Согласно информации Центра по контролю и предотвращению болезней (CDC) при Министерстве здравоохранения страны, число выявленных случаев достигло 203,5 тысячи за год.