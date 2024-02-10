Сифилис бьет рекорды, им болеют все больше людей в мире. Почему эта болезнь так коварна и как передается на самом деле?

В США за последние пять лет заболеваемость сифилисом увеличилась на 78,9 процента. Согласно информации Центра по контролю и предотвращению болезней (CDC) при министерстве здравоохранения страны, число выявленных случаев достигло 203,5 тысячи за год. Рост заболеваемости зафиксирован и в России, и в других странах. Врачи предупреждают: сифилис очень коварен, так как протекает практически бессимптомно, но может приводить к самым тяжелым последствием. Чем опасно это заболевание, как оно на самом деле передается и какими осложнениями грозит без своевременной диагностики и адекватного лечения?

Чем обусловлена новая вспышка заболеваемости сифилисом в России и в мире?

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев объяснил всплеск заболеваемости в России увеличением миграционных потоков после пандемии коронавируса.

Так, например, в 2020 году количество новых больных сифилисом в России снизилось до минимума и составило 15,3 тысячи человек. Однако уже в 2022 году этот показатель вырос до 27,8 тысячи.

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Дерматовенеролог, косметолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной улице Елена Юцмюц в беседе с «Лентой.ру» также связала эту проблему с открытием границ, перемещением больших групп людей и повышением количества незащищенных половых контактов.

После снятия ковидных ограничений в Россию, как и в США, вернулись мигранты. Сейчас для мигрантов в России, в центре Сахарова, введена обязательная процедура сдачи крови. В связи с этим зараженных сифилисом стало легче выявлять, из-за чего и выросла статистика. При этом хочу отметить, что среди коренных жителей уровень заболевших крайне невысок: в Москве и Подмосковье — меньше сотни случаев за год Елена Юцмюц врач-дерматовенеролог, косметолог

По мнению дерматовенеролога и дерматолога Европейского медицинского центра (EMC) Дарьи Смирновой, рост числа новых случаев может также быть связан с низким уровнем информированности населения о рисках и методах профилактики. Люди просто не понимают, какие последствия могут нести незащищенные половые контакты и большое количество малознакомых сексуальных партнеров.

Кроме того, по мнению врача, у россиян нет привычки проходить профилактические осмотры для выявления заболевания на ранней стадии: на фоне общего стресса последних лет они сфокусированы совсем на других вещах.

Как протекает сифилис?

В медицине принято выделять первичный, вторичный, скрытый и третичный сифилис. Каждая из этих форм отличается клиническими проявлениями и отражает характер и степень поражения органов и систем.

Первым признаком сифилиса Смирнова назвала появление одной или нескольких безболезненных округлых язвочек с гладким красноватым дном на половых органах или во рту, заднем проходе или прямой кишке — в месте внедрения микроорганизма возбудителя сифилиса.

Эти язвы, так называемый твердый шанр, не болят, поэтому их очень легко не заметить, они существуют 3-6 недель и заживают самостоятельно. Но если не начать лечение сифилиса, болезнь спустя некоторое время (от нескольких месяцев до нескольких лет) перейдет в следующую стадию Дарья Смирнова врач-дерматовенеролог

Коварство первичного сифилиса на начальном этапе в том, что человек уже заразен, но антитела у него еще не выработались, поэтому диагностировать заболевание невозможно.

Признаком вторичного сифилиса, который развивается примерно у 25 процентов больных, считается множественная сыпь на коже, ладонях и слизистых, не сопровождающаяся зудом или раздражением и проходящая самостоятельно. Часто подобные высыпания принимают за герпес или аллергию, уточнила Юцмюц. Также эта стадия заболевания может сопровождаться усиленным выпадением волос и в некоторых случаях облысением.

Что такое сифилис? Сифилис вызывает бактерия treponema pallidum (трепонема бледная, она же спирохета бледная). О существовании этого заболевания врачам и ученым известно давно. До открытия в 1920-х годах XX века антибиотиков и начала их широкого применения во время Второй мировой войны диагноз «сифилис» был приговором как для бедных, так и для богатых и знатных людей. Сегодня же, по словам акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук сети клиник «Семейная» Илоны Агрба, заболевание успешно поддается терапии и после полного излечения никак не влияет на качество жизни человека. Основная опасность сифилиса заключается лишь в том, что зачастую он протекает в скрытой форме, что существенно затрудняет его диагностику и назначение адекватного лечения. При этом болезнь в запущенной форме может спровоцировать целый комплекс серьезных осложнений.

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Если пациент и в этот период остался без антибактериальной терапии, спустя несколько лет у него развивается третичный сифилис, предупредила кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог сети клиник «Семейная» Илона Агрба. По ее словам, запущенный сифилис поражает внутренние органы, сердечно-сосудистую систему, центральную нервную систему, кости, слизистые. Именно на этом этапе у больных появляются характерные изменения во внешности, в том числе «проваленные носы».

Сифилисом можно заразиться не только во время секса

Врачи отмечают, что сифилис передается не только половым путем. Специалисты выделяют несколько основных способов:

вагинальный, оральный или анальный секс или поцелуи с носителем инфекции. Заражение происходит через микротравмы слизистых оболочек и кожи;

контактно-бытовой. Встречается в основном у детей, которые тесно контактируют с родителями, имеющими сифилитические язвы или сыпь на открытых участках кожи и слизистых оболочках;

профессиональный. В зоне риска находятся врачи, работники лабораторий, вступающие в контакт с пациентами с сифилисом;

трансплацентарный, когда инфекция передается от зараженной матери плоду через плаценту. Сифилис во время беременности может привести к мертворождению, гибели новорожденного или рождению ребенка с врожденным сифилисом, приводящим к умственной отсталости, врожденной глухоте, инавлидизации;

при переливании крови от зараженного любой формой сифилиса донора;

через инфицированные предметы. В этом случае заболевание передается через личные вещи, в том числе посуду, полотенца, и зубные щетки.

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Несмотря на то что в научной литературе описан бытовой способ передачи сифилиса, в реальности он встречается крайне редко, поскольку возбудитель инфекции малоустойчив к внешней среде, говорит дерматовенеролог Юцмюц.

Через предметы домашнего обихода и личные вещи заразиться крайне трудно, потому что трепонема бледная быстро гибнет, когда высыхает во внешней среде. Также не выживает она и при высоких температурах. Достаточно постирать одежду и полотенца 15 минут при температуре 55 градусов, чтобы обезвредить ее. Гибнет трепонема и при воздействии на нее спирта. А вот на морозе она свои свойства сохраняет Елена Юцмюц врач-дерматовенеролог, косметолог

При этом врачи отмечают, что сифилис может передаваться через кровь и при использовании одного шприца несколькими людьми.

Какие симптомы есть у сифилиса?

Главная опасность сифилиса заключается в разнообразии симптоматики. Согласно многочисленным исследованиям, заразившиеся люди могут жаловаться на пятна, эрозии, язвы, гнойнички, узелки на коже, выпадение волос, но каждый из этих признаков может свидетельствовать о множестве заболеваний, включая аллопецию, герпес и аллергию.

Кроме того, если пациент с сифилисом на ранней стадии принимает антибиотики, например, при самолечении ангины, гриппа, ОРВИ или каких-либо других инфекций, передающихся половым путем, активность трепонемы бледной несколько подавляется

Из-за этого клиническая картина становится смазанной, а анализ крови — ложноотрицательным, но бактерия по-прежнему остается в организме, правда, без типичных симптомов недуга. Сифилис может латентно развиваться в организме человека два-четыре года, а иногда и дольше. Врачи отмечают, что в предыдущие десятилетия чаще всего выявлялись именно латентные формы заболевания, но в последнее время зафиксирован рост выявления ранних форм.

Еще одна опасность сифилиса — в том, что без соответствующего лечения он нарушает работу многих внутренних органов, включая почки, печень, также поражаются кости и глаза, что может привести к ухудшению зрения и даже к слепоте. Однако сильнее всего запущенный сифилис влияет на нервную систему.

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Поражение нервной системы — самое грозное осложнение сифилиса. В этом случае речь идет о так называемом нейросифилисе, который характеризуется двигательными патологиями, изменением походки, развитием психических нарушений и сифилитической деменции. Больные страдают головными болями, головокружениями, жалуются на снижение концентрации, нарушения зрения, слуха, резкие боли в спине вдоль позвоночника Илона Агрба врач акушер-гинеколог

Кроме того, примерно у 16 процентов пациентов с сифилисом в третичной форме развиваются непроходящие поражения кожи и слизистых, продолжила дерматовенеролог Смирнова. Кроме того, по ее словам, на поздних стадиях это заболевание может привести к диффузному увеличению языка (макроглоссии), перфорации твердого неба, например, от жевательной резинки, и разрыву носовой перегородки.

Также говорит о запущенном сифилисе боль в костях, которая особенно беспокоит по ночам. Страдают при этой форме заболевания и суставы всего организма, причем чаще всего поражаются лодыжки и колени. Одно из самых тяжелых осложнений — развитие позднего кардиоваскулярного сифилиса, поражающего сердечную мышцу, коронарные артерии и аорту Дарья Смирнова врач-дерматовенеролог

Третичный сифилис может перейти в нейросифилис в любой момент, но, как правило, иммунодефицит, алкоголизм, употребление наркотиков ускоряют течение болезни.

Особенности лечения сифилиса в России

Лечение и диагностика сифилиса сегодня не представляют сложностей: в цивилизованных странах практически невозможно допустить развитие болезни до третичной стадии. В России проводить терапию этого заболевания могут исключительно дерматовенерологи, работающие в учреждениях со специальной лицензией: кожно-венерологических диспансерах, специализированных государственных больницах.

Частные клиники, подчеркнула врач Юцмюц, лишены лицензии на лечение сифилиса и обязаны сообщить в соответствующее госучреждение, если сдававший у них анализ крови на сифилис человек получил положительный результат. Эта мера позволяет быстро поставить пациента на учет и остановить распространение заболевания.

Прогноз лечения благодаря возможностям современной медицины хороший: грамотно подобранная терапия завершается полным излечением (исключая случаи врожденного сифилиса), однако антитела в крови сохраняются пожизненно. При этом для пациентов с разными стадиями сифилиса существуют разные протоколы лечения, утвержденные Минздравом, — в каждом из них используются антибактериальные препараты пенициллинового ряда.

Трудности с профилактикой трепонемы бледной

Стоит отметить, тема борьбы с сифилисом практически табуированная, поэтому в целом мало известно, что делает медицинское и научное сообщество для предотвращения роста числа заболеваемости. Шейла Люкхарт, почетный профессор медицины и глобального здравоохранения Вашингтонского университета (США), призналась, что исследований в этой области в настоящее время ведется не слишком много. «Сегодня всего несколько лабораторий в мире работают над этим важным заболеванием и его возбудителем», — заявила она.

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В то же время самым надежным способом избежать сифилиса остается разборчивость в выборе половых партнеров и использование презервативов, считает дерматовенеролог Смирнова.

Презервативы могут снизить риск заражения сифилисом, но только при их правильном использовании во время каждого полового акта, в том числе при оральном и анальном сексе. Но вместе с тем презерватив способен защитить только ту область, которую «покрывает» Дарья Смирнова врач-дерматовенеролог

Также врач рекомендовала даже здоровым людям регулярно сдавать анализы на венерические заболевания и незамедлительно пройти обследование, если у сексуального партнера диагностирован сифилис. Также не стоит тянуть с визитом к врачу при обнаружении у себя на теле безболезненных язв или сыпи неясного происхождения. Только своевременный и правильный подход к диагностике и лечению этого заболевания поможет избежать осложнений для центральной нервной системы, сердца и прочих жизненно важных органов и систем, заключила дерматовенеролог Смирнова.